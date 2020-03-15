15 Март 2020 2020-03-15T21:38:58+03:00

МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19 Фото: REUTERS

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Министерство внутренних дел Украины подготовило перечень изменений в законопроект о противодействии распространения коронавируса. Так ведомство предлагает ввести уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет за нарушение карантина по коронавирусу COVID-19.

Как передает украинское издание «Вести», в документе предлагается ввести штраф в размере от 10 до 17 долларов за нарушение санитарных норм. Умышленное сокрытие больным инфекции будет караться штрафом от 5 до 10 долларов.

За отказ обследовать пациента с симптомами COVID-19 врачу придется заплатить от 7 до 17 долларов. В случае, если медработник откажется лечить заболевшего его ждет штраф в размере от 17 до 34 долларов.

Если человек намеренно создает условия для заражения окружающих, то ему грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет. За решетку на срок от двух до пяти лет может попасть и врач, отказавшийся лечить больного, у которого впоследствии проявились тяжелые признаки болезни.

Напомним, на Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за COVID-19. С 17 марта страна закроет границы для иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU