Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за распространения коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T21:40:50+03:00

Незалежная также временно приостанавливают пассажирское авиасообщение со всеми странами

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С воскресенья, 17 марта, Украина временно приостанавливают пассажирское авиасообщение со всеми странами и закрывает границу для иностранных граждан. Советующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», - говорится в тексте президентского указа.

Как сообщал сайт kp.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что незалежная закроет границу для иностранных граждан, при этом отметил, что украинские граждане смогут вернуться в страну, но «пройдут определённые процедуры обсервации».

Зеленский в свою очередь попросил украинцев, которые хотят попасть домой раньше апреля, успеть вернуться из заграницы в течение ближайших трех суток. После таких заявлений бывший президент Украины Петр Порошенко намерен в срочном порядке вернуться на родину, откуда он уехал перед допросом Госбюра.

ИСТОЧНИК KP.RU