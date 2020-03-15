2020-03-15T22:18:32+03:00
Спорт

Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса

На данный момент в стране остановлены все внутренние соревнования [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Федерация футбола Италии предложила перенести Евро-2020 из-за коронавирусаФедерация футбола Италии предложила перенести Евро-2020 из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федерация футбола Италии собирается предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент итальянской федерации Габриэле Гравина.

На данный момент эпидемия коронавируса в стране стала причиной переноса или отмены всех внутренних соревнований, в том числе чемпионата Италии по футболу, возобновление которого запланировано на 3 апреля.

«Мы надеемся завершить чемпионат страны до 30 июня. Также нам понадобится включить в календарь игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Окончательный срок - это 30 июня, далее нам надо будет думать о возможности превышения этого дедлайна. Мы выступим с предложением к УЕФА о переносе Евро», - приводит агентство Associated Press слова главы Федерации футбола Италии.

Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, одним из которых является Рим. Чемпионат также должны принять Санкт-Петербург, Лондон, Глазго, Амстердам, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Будапешт, Бухарест, Баку и Бильбао.

Матыцин уверен, что ЕВРО-2020 состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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