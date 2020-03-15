2020-03-15T23:55:13+03:00
Общество

"Отложил до лучших времен": Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса

С 13 марта в Подмосковье отменены массовые мероприятия численностью 5 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Музыкант решил не рисковать здоровьем поклонниковМузыкант решил не рисковать здоровьем поклонниковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье: Реутове, Сергиевом Посаде, Королеве, Жуковском и Красногорске. Причиной стал все тот же коронавирус, который заставляет жителей целых стран находиться на карантине, из-за распространения болезни отменяют международные спортивные соревнования и ограничивают авиасообщение между государствами.

С 13 марта в Подмосковье решением местных властей запрещены мероприятия, численностью выше 5 тысяч человек. Но залы, в которых планировалось выступление Леонтьева, вмешают меньше. Тем не менее, скопление людей, музыкант посчитал опасным:

- Осознавая, какая это ответственность - собирать в ограниченном пространстве большое количество зрителей, любой из которых может оказаться прилетевшим из "красной зоны" или находиться в контакте с таким человеком, - я решил отложить свои концерты до лучших времен, - сказано в сообщении артиста на его сайте.

Он обратил внимание, что на его концертах часто есть те, кто в группе риска по коронавирусу - пожилые люди и дети.

Ранее стало известно, что проблемы со здоровьем есть и у самого музыканта - Валерий Леонтьев отменил выступление из-за болей в спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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