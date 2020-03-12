"У него какое-то обострение": Валерий Леонтьев перенес операцию
Валерий Леонтьев всерьез разволновал своих поклонников тревожным сообщением. Певец заявил, что вынужден отменить концертное выступление из-за болезни. Чуть позже стало известно, что знаменитость перенес операцию.
"Мне бесконечно жаль, но сегодняшний вечер мы не сможем провести вместе... Я сорвал спину и пару дней мне придется полежать... Не злитесь на меня... Так устроена жизнь: человек предполагает, а Бог располагает...", - обратился к поклонникам Валерий Леонтьев.
Публика стала засыпать кумира сообщениями в блоге. В итоге концертный директор звезды раскрыл некоторые подробности о состоянии 70-летнего музыканта.
"Он делал операцию на спину в январе. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком...", - цитирует Бориса Чигирева 5-tv.ru.
Стоит отметить, что в последнее время Валерий Леонтьев ведет здоровый образ жизни. Он совсем не пьет и бросил курить.
"Уже год не пью. Решил хотя бы год провести без алкоголя. Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Бывало до двух пачек в день выкуривал. Причем ничего серьезного не делал - никотиновые жвачки пожевал и бросил. И стараюсь высыпаться. От этого тоже многое зависит", - делился артист.
А когда у него тяжело на душе, спасается одиночеством. "Не таким, когда плачут: вот какой я бедный и несчастный, никого у меня нет. Мое одиночество - созидающее, восстанавливающее, моя личная территория не терпит посягательств", - добавил Леонтьев. Он старается руководствоваться известным правилом: поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Курил 40 лет, но бросил.Мы привыкли видеть Валерия Леонтьева на сцене. Между тем певцу уже 70 лет. И концерты даются ему уже не так легко, как раньше
ИСТОЧНИК KP.RU
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