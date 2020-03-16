2020-03-16T01:52:50+03:00
Общество

Российского миллиардера Дмитрия Мазепина проверяют на коронавирус

Он сам вызвал врачей, поскольку симптомы простудного заболевания не проходили
Юлия САЛЬНИКОВА
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Результаты анализа предпринимателя направили в лабораториюРезультаты анализа предпринимателя направили в лабораториюФото: Мария ЛЕНЦ
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Проверку на коронавирус в Московской области проходит российский миллиардер, владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. Поздно вечером он вызвал врачей к себе домой в поселок Горки-2. У бизнесмена были все симптомы простудного заболевания, которые не проходили уже почти сутки. Мазепин, который, конечно же, слышал про коронавирус, (а кто про него не слышал!), решил на всякий случай сдать анализ.

Врачи взяли мазок и отправили в лабораторию. Результаты обычно приходится ждать 2-4 часа. Медики по данным источника kp.ru все еще остаются в доме бизнесмена.

Как сообщали ранее в Роспотребнадзоре, материал везут в специализированные лаборатории, а не в диагностические подразделения больниц, потому что коронавирус относится к числу особо опасных инфекций.

Болезнь не делает различий между национальностями или социальным статусом. Ранее актер Том Хэнкс признался, что вместе с женой лечится в Австралии от коронавируса. Ученые говорят, что тяжелее всего вирус переносят пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания сердца, легких, сахарный диабет. У некоторых молодых пациентов коронавирус вообще проходит бессимптомно, потому люди могут и не догадываться, что являются носителями опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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