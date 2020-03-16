После снижения ставки ФРС США цена нефти Brent снизилась до 32,09 долларов
Цена нефти марки Brent пошла вниз после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении ключевой ставки до уровня 0 - 0,25 процентов. О необходимости снизить этот показатель неоднократно заявлял президент Дональд Трамп, по его мнению, такие меры помогут стране пережить коронавирус. В США из-за роста числа новых случаев заболевания закрыты школы, в некоторых штатах не работают ночные клубы, бары, отменены массовые мероприятия, закрывают офисы компании.
По данным торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май снизилась на 1, 76 долларов и достигла до 32,09 за баррель, сообщает Financial Times (по данным на 2.30 по московскому времени).
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI снизилась до 30,85 долларов (минус 1,26 доллар).
ИСТОЧНИК KP.RU