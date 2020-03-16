В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе

16 Март 2020 2020-03-16T11:43:57+03:00

Часть россиян стала скупать продукты после того, как увидела фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубля Фото: Александр Подгорчук

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Представители Руспродсоюза сообщили, что в российских магазинах не будет дефицита продуктов, поскольку производство продуктов сильно превышает потребление.

- С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в России превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов, - сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Он также заявил, что отдельные ретейлеры вынуждены увеличить поставки только из-за роста спроса, однако в общем объёмы поставок для магазинов остались прежними. Востриков заявил, что некоторые россияне стали скупать продукты после того, как увидели фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубля.

На данный момент перегружены работой только интернет-магазины.

- Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете, - отметил Дмитрий Востриков.

Ранее сайт kp.ru о росте спроса на крупы и макароны среди россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU