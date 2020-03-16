В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе
Представители Руспродсоюза сообщили, что в российских магазинах не будет дефицита продуктов, поскольку производство продуктов сильно превышает потребление.
- С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в России превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов, - сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.
Он также заявил, что отдельные ретейлеры вынуждены увеличить поставки только из-за роста спроса, однако в общем объёмы поставок для магазинов остались прежними. Востриков заявил, что некоторые россияне стали скупать продукты после того, как увидели фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубля.
На данный момент перегружены работой только интернет-магазины.
- Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете, - отметил Дмитрий Востриков.
Ранее сайт kp.ru о росте спроса на крупы и макароны среди россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU