2020-03-16T11:43:57+03:00
Общество

В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе

Производство в стране сильно превышает потребление
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Часть россиян стала скупать продукты после того, как увидела фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубляЧасть россиян стала скупать продукты после того, как увидела фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубляФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Представители Руспродсоюза сообщили, что в российских магазинах не будет дефицита продуктов, поскольку производство продуктов сильно превышает потребление.

- С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в России превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов, - сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Он также заявил, что отдельные ретейлеры вынуждены увеличить поставки только из-за роста спроса, однако в общем объёмы поставок для магазинов остались прежними. Востриков заявил, что некоторые россияне стали скупать продукты после того, как увидели фото пустых прилавков в соцсетях, а другая часть испугалась роста цен после снижения курса рубля.

На данный момент перегружены работой только интернет-магазины.

- Если вы закупились мешком гречки или несколькими коробками макарон, понятно, что в ближайший год вы эти продукты покупать не будете, - отметил Дмитрий Востриков.

Ранее сайт kp.ru о росте спроса на крупы и макароны среди россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Тотальный диктант" перенесли с апреля на осень из-за коронавируса
Дочь олигарха Александра Чигиринского заразилась коронавирусом в Куршевеле
В Госдуме назвали плюсы автоматического начисления пенсий
Король Испании отказался от наследства после коррупционного скандала
В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе
Курс евро на 16 марта 2020 года: с начала торгов цена на валюту выросла на 2 рубля
Суд отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры о конфискации имущества экс-полковника Захарченко
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
Грызунов для испытания вакцины от коронавируса продают по три тысячи долларов
"Да плевать на них, на эти санкции": Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери
Названы регионы, жители которых стараются искать работы без помощи службы занятости
На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже
Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля