В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены многокилометровые очереди украинцев на границе с Польшей, сообщает "Страна.ua".
Издание сообщает, что украинцы, работающие в Польше, пытаются вернуться домой после сокращений из-за распространения коронавируса в Европе.
- Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом, - сообщают корреспонденты издания.
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей.
В ночь на 15 марта Польша на 14 дней закрыла пять своих пунктов пропуска через границу, оставив только три.
С 15 марта Украина также на 14 дней закрыла свои границы для иностранных граждан.
16 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных мер в столице из-за угрозы распространения коронавируса.
В ночь на 17 марта Украина приостановит международное сообщение для авиаперелётов и железных дорог.
Сайт kp.ru сообщал, что МВД Украины подготовило перечень изменений в законопроект о противодействии распространения коронавируса, среди них уголовное наказание в виде лишения свободы до трёх лет за нарушение карантина по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU