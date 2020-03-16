2020-03-16T14:58:56+03:00
В мире

В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей

Украинцы хотят вернуться на родину
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинцы, работающие в Польше, пытаются вернуться домой после сокращений из-за распространения коронавируса в ЕвропеУкраинцы, работающие в Польше, пытаются вернуться домой после сокращений из-за распространения коронавируса в ЕвропеФото: REUTERS
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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены многокилометровые очереди украинцев на границе с Польшей, сообщает "Страна.ua".

Издание сообщает, что украинцы, работающие в Польше, пытаются вернуться домой после сокращений из-за распространения коронавируса в Европе.

- Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом, - сообщают корреспонденты издания.

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей.

В ночь на 15 марта Польша на 14 дней закрыла пять своих пунктов пропуска через границу, оставив только три.

С 15 марта Украина также на 14 дней закрыла свои границы для иностранных граждан.

16 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных мер в столице из-за угрозы распространения коронавируса.

В ночь на 17 марта Украина приостановит международное сообщение для авиаперелётов и железных дорог.

Сайт kp.ru сообщал, что МВД Украины подготовило перечень изменений в законопроект о противодействии распространения коронавируса, среди них уголовное наказание в виде лишения свободы до трёх лет за нарушение карантина по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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