Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума

16 Март 2020 2020-03-16T15:10:55+03:00

В понедельник, 16 марта, стоимость нефти марки Brent торговалась по 30,3 доллара за баррель

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Стоимость нефти марки Brent торгуется по 30,3 доллара за баррель, что более чем на 10% меньше уровня закрытия предыдущей сессии биржи. Такая цена на фьючерсы является минимальной для североморской смеси за последние четыре года.

Нефть марки WTI с поставкой в мае тоже подешевела и торгуется в районе 30 долларов за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU