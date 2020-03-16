Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума
В понедельник, 16 марта, стоимость нефти марки Brent торговалась по 30,3 доллара за баррель
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Стоимость нефти марки Brent торгуется по 30,3 доллара за баррель, что более чем на 10% меньше уровня закрытия предыдущей сессии биржи. Такая цена на фьючерсы является минимальной для североморской смеси за последние четыре года.
Нефть марки WTI с поставкой в мае тоже подешевела и торгуется в районе 30 долларов за баррель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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