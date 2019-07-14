Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе

СЕГОДНЯ 23:19 2019-07-14T23:23:35+03:00

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Американские астронавты могли бы сейчас находится на Луне и уже высадились бы на Марс, если бы не риски, которые препятствуют этим космическим программам. Об этом рассказал директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск", - сказал он в эфире телеканала CBS.

При этом глава NASA уточнил, что под политическим риском он подразумевает вопросы финансирования. Он напомнил, что США в девяностых и двухтысячных годах пыталось снова вернуться на Луну, а также достичь Марса, но обе программы рассчитаны на слишком долгий период подготовки и требовали больших финансовых вливаний.

"Как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее", - добавил Брайденстайн.

Как писал сайт kp.ru, 10 марта, появилась информация о том, что Трамп попросит конгресс увеличить расходы NASA на программу освоения Луны в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Речь идет о дополнительных 500 миллионах долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU