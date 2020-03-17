2020-03-17T03:36:39+03:00
В мире

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны из-за коронавируса

Ограничения действуют 17 марта и будут длиться 30 дней
Юлия САЛЬНИКОВА
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Помогать врачам доставлять пациентов помогут солдатыПомогать врачам доставлять пациентов помогут солдатыФото: REUTERS
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Президент Франции в видеообращении к населению объявил о закрытии границ Шенгенской зоны, а также границ ЕС. Ограничения начнут действовать с 17 марта. Новые правила установлены на 30 дней, но в случае, если ситуация с распространением коронавируса не изменится, то ограничения могут продлить еще на некоторое время.

- Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены,- сказал в Эммануэль Макрон.

Для Франции он ввел дополнительные меры защиты - на 15 дней запрещены перемещения внутри страны, общественные мероприятия и семейные торжества. Без особой необходимости людей просят не выходить из дома, работать удаленно. Выходить на улицу можно, если идешь на работу, за продуктами или в аптеку, оказываешь медицинскую помощь или занимаешься спортом.

- Я знаю, что я прошу вас беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого» - сказал Макрон. Его слова приводят Reuters. - Мы не против другой армии или другой нации. Но враг тут же: невидимый, неуловимый, он прогрессирует.

Во Франции от коронавируса погибли 148 человек, заражены более 6600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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