Опрос: Только 16 процентов работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно

17 Март 2020 2020-03-17T05:43:18+03:00

Работники рассказали, как в их офисах и на предприятиях предотвращают распространение коронавируса

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Главное средство для борьбы с распространением коронавируса, помимо мытья рук, социальная изоляция. Но выполнить это условие около 80 процентов работников в России не смогут - не отпустит на удаленку работодатель.

В компании HH.ru провели опрос и выяснили, как российские работодатели предотвращают заражение сотрудников. Напомним, в городах, где обнаружены случаи инфицирования, вводят дополнительные запреты - школьников и студентов переводят на дистанционное обучение, отменяют спортивные и культурные мероприятия, с 17 марта российские власти закрывают границу для иностранцев.

- Лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома,- приводит результаты исследования Известия.

Почти половина работодателей (45 процентов) вообще не предпринимает никаких мер по сдерживанию заразы.

Из наиболее ответственных, чаще всего (12 процентов) сотрудникам покупают антисептики. У 11 процентах опрошенных измеряют температуру на работе.

- 7% работников заметили увеличение частоты уборок в офисах. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома,- сказано в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU