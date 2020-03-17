Опрос: Только 16 процентов работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно
Главное средство для борьбы с распространением коронавируса, помимо мытья рук, социальная изоляция. Но выполнить это условие около 80 процентов работников в России не смогут - не отпустит на удаленку работодатель.
В компании HH.ru провели опрос и выяснили, как российские работодатели предотвращают заражение сотрудников. Напомним, в городах, где обнаружены случаи инфицирования, вводят дополнительные запреты - школьников и студентов переводят на дистанционное обучение, отменяют спортивные и культурные мероприятия, с 17 марта российские власти закрывают границу для иностранцев.
- Лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома,- приводит результаты исследования Известия.
Почти половина работодателей (45 процентов) вообще не предпринимает никаких мер по сдерживанию заразы.
Из наиболее ответственных, чаще всего (12 процентов) сотрудникам покупают антисептики. У 11 процентах опрошенных измеряют температуру на работе.
- 7% работников заметили увеличение частоты уборок в офисах. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома,- сказано в исследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU