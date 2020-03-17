2020-03-17T12:10:42+03:00
В мире

В Москве суд заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве

Его адвокат попросил ограничить наказание заочным домашним арестом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мосийчука обвиняют в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитойМосийчука обвиняют в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Мера пресечения установлена на два месяца. Она начнёт исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию, сообщает РИА Новости.

Следователь отметил, что установить личность нападавшего смогли благодаря портретно-судебной экспертизе, и добавил, что Украина не отвечает на запросы СК России о правовой защите.

Адвокат Мосийчука попросил ограничить наказание заочным домашним арестом.

Напомним, Мосийчука обвиняют в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой по статье 360 Уголовного кодекса России. Его обвинили в международный розыск.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что вечером 14 марта радикальные украинские «патриоты» устроили возле киевского стадиона ЦСКА митинг протеста с факельным шествием, потом националисты направились к расположенному на Воздухофлотском проспекте зданию посольства России в Киеве и обстреляли его из ракетницы, попали в крышу. Кроме того, забросили несколько петард во двор российского диппредставительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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