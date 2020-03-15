2020-03-15T00:31:47+03:00
Политика

Украинские радикалы из ракетниц обстреляли посольство России в Киеве

В шествии националистов участвуют около 200 человек, недовольных минскими договоренностями [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Марш украинских радикалов в КиевеМарш украинских радикалов в КиевеФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 14 марта, радикальные украинские «патриоты» устроили возле киевского стадиона ЦСКА митинг протеста с факельным шествием, потом националисты направились к расположенному на Воздухофлотском проспекте зданию посольства России в Киеве и обстреляли его из ракетницы, попали в крышу. Кроме того, забросили несколько петард во двор российского диппредставительства.

Радикалы при этом скандируют: «Долой Зеленского!», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!», выкрикивают националистические лозунги. В «марше», приуроченном к отмечаемому на Украине 14 марта «Дню добровольца» участвуют около 200 человек, в основном – бывшие участники так называемой АТО (антитеррористической операции) в Донбассе. У здания российского посольства дежурят несколько сотен сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии, подъехали машины «Скорой помощи».

Украинские националисты выстрелили из ракетницы по зданию Посольства РФ в Киеве.

Националисты протестуют против новых минских договоренностей, которые подписали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По их мнению, это «капитуляция» и «государственная измена», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ермак заявил, что выход из Минских соглашений обернётся для Киева катастрофой.

Украинские националисты у Посольства РФ в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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