17 Март 2020 2020-03-17T14:46:10+03:00

Президент России Владимир Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Фото: REUTERS

С президентом его посетили премьер Мишустин, мэр Собянин и вице-премьер Чернышенко

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Путина в центре встретил премьер-министр России Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом создали с целью сбора и анализа всей информации о распространении коронавируса в России и в мире. Его задачей стало обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по действиям в рамках борьбы с коронавирусом.

В Центре также рассматривают фейк-новости в соцсетях и мессенджерах, а также исследуют продуктовую панику в стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 16 марта Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о новом плане правительства по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики, который включает в себя 10 шагов.

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU