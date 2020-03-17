Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Путина в центре встретил премьер-министр России Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом создали с целью сбора и анализа всей информации о распространении коронавируса в России и в мире. Его задачей стало обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по действиям в рамках борьбы с коронавирусом.
В Центре также рассматривают фейк-новости в соцсетях и мессенджерах, а также исследуют продуктовую панику в стране.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 16 марта Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о новом плане правительства по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики, который включает в себя 10 шагов.
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU