Институт Роберта Коха предрек двухлетнюю пандемию коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:52:44+03:00

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Пандемия коронавируса COVID-19 может задержаться на Земле еще на два года. Такой прогноз дал Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", — сказал исследователь в ходе пресс-конференции.

По его мнению, появление вакцины поможет быстрее побороть пандемию, как и любая другая "интервенция", но это не значит, что получить препарат смогут абсолютно все. Изначально его количества будет недостаточно, передает РИА Новости слова Вилера.

Сайт kp.ru писал, что в России, тем временем, насчитывается 114 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, в Германии таких более шести тысяч, причем официально зарегистрировано 13 летальных исходов.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU