Институт Роберта Коха предрек двухлетнюю пандемию коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может задержаться на Земле еще на два года. Такой прогноз дал Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", — сказал исследователь в ходе пресс-конференции.
По его мнению, появление вакцины поможет быстрее побороть пандемию, как и любая другая "интервенция", но это не значит, что получить препарат смогут абсолютно все. Изначально его количества будет недостаточно, передает РИА Новости слова Вилера.
Сайт kp.ru писал, что в России, тем временем, насчитывается 114 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, в Германии таких более шести тысяч, причем официально зарегистрировано 13 летальных исходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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