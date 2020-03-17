Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек
В России на текущей момент зарегистрировано 114 случаев заражениях коронавирусом в 26 регионах. Десять человек подхватили заболевание уже на территории страны. Остальные пациенты были инфицированы за границей.
Об этом во вторник, 17 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно ее данным, у 109 пациентов заболевание проходит в лёгкой форме. Только за последние сутки число инфицированных увеличилось на 21 человека.
Где были зарегистрированы новые случаи заражения:
4 — в Москве,
2 — в Самарской области,
2 — в Калининградской области,
2 — в Тверской области,
1 — в Архангельской области,
1 — в Московской области,
1 — в Красноярском крае,
1 — в Калужской области,
1 — в Тамбовской области,
1 — в Татарстане,
1 — в Нижегородской области,
1 — в Пензенской области,
1 — в Хакасии,
1 — в Свердловской области,
1 — в Ярославской области.
Сайт kp.ru писал, что Россия принимает все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса. Власти временно ограничили въезд в страну иностранцев, перестали выдавать визы, а в отдельных городах и регионах запрещены массовые мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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