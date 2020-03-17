Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек

17 Март 2020 2020-03-17T16:47:46+03:00

Десять человек подхватили коронавирус уже на территории России Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В России на текущей момент зарегистрировано 114 случаев заражениях коронавирусом в 26 регионах. Десять человек подхватили заболевание уже на территории страны. Остальные пациенты были инфицированы за границей.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно ее данным, у 109 пациентов заболевание проходит в лёгкой форме. Только за последние сутки число инфицированных увеличилось на 21 человека.

Где были зарегистрированы новые случаи заражения:

4 — в Москве,

2 — в Самарской области,

2 — в Калининградской области,

2 — в Тверской области,

1 — в Архангельской области,

1 — в Московской области,

1 — в Красноярском крае,

1 — в Калужской области,

1 — в Тамбовской области,

1 — в Татарстане,

1 — в Нижегородской области,

1 — в Пензенской области,

1 — в Хакасии,

1 — в Свердловской области,

1 — в Ярославской области.

Сайт kp.ru писал, что Россия принимает все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса. Власти временно ограничили въезд в страну иностранцев, перестали выдавать визы, а в отдельных городах и регионах запрещены массовые мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU