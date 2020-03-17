2020-03-17T17:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: Карантин по коронавирусу не должен влиять на доходы россиян

Оплата больничных листов будет производиться авансом
Юлия Кекова
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала карантин - вынужденной мерой. Об этом она сообщила на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Вице-премьер России считает, что карантин не должен влиять на доходы граждан. Также она заявила о пересмотре Минтруда и ФСС порядка выдачи больничных листов и их оплаты.

- Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности. Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего доход, - заявила Голикова.

Зампред добавила, что медработники получат право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме, без очного осмотра пациента. Такое правило будет действовать при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, в рамках мер по борьбе с инфекцией власти России приняли решение временно закрыть границу. Ограничение на въезд в страну будут действовать до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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