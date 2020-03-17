"Авито" и "Юла" будут блокировать объявления о продаже медицинских масок

17 Март 2020 2020-03-17T18:32:46+03:00

Такое ограничение связано с возросшей спекуляцией на товарах первой необходимости

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Онлайн-сервис Авито временно приостанавливает публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок. Это связано с резко возросшей спекуляцией на товарах, которые граждане используют для защиты от коронавируса. Блокировка вступает в силу 18 марта.

- В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов, мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции с одноразовыми масками, - сообщил управляющий директор Авито Товары Алексей Куракин.

Он отметил, что компания тщательно следит за тем, чтобы на площадку не попадали товары и услуги, которые несут недостоверную информацию об инфекции и способах её лечения.

Ранее Авито заблокировал объявления о продаже товаров для лечения и профилактики коронавируса, например, домашние тесты на наличие вируса.

Такой же политики придерживается сервис объявлений "Юла". С 17 марта он временно приостанавливает размещение всех объявлений о продаже медицинских масок.

- Мы считаем нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости. Ограничение на публикацию таких объявлений на Юле может быть снято в случае выхода официальных постановлений, регулирующих продажу этих товаров в России, - сообщили в пресс-службе компании.

Также Юла приостанавливает публикацию объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус и средств его лечения до появления официальной информации о существовании таких товаров.

Ранее сайт Kp.ru писал об эффективности медицинских масок. По словам вирусолога Александра Лукашева, маски не способны удержать каждую микроскопическую частицу вируса. Но несмотря на это, они могут задерживать мелкие капли слюны и слизи. За счет этого существенно снижается количество вируса, попадающего от больного в организм здорового человека.

ИСТОЧНИК KP.RU