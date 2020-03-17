2020-03-17T19:37:53+03:00
Экономика

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

Коэффициент в размере 1,061 утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля. ФОТО Александр Рюмин ТАССМишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061. С 1 апреля 2020 года выплаты будут увеличены на 6,1%.

"В соответствии со статьей 25 федерального закона "О государственно пенсионном обеспечении в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в документе, опубликованном во вторник, 17 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Сайт kp.ru писал, что социальную пенсию каждый год индексируют на величину роста прожиточного минимума для пенсионеров. Выплату получают те, кому не хватило стажа для получения страховой пенсии, дети-сироты и инвалиды.

Также индексация коснется пенсий военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.Эта процедура затронет около 4 млн человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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