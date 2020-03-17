МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В России создан Координационный штаб помощи гражданам, которые остались за рубежом из-за ограничительных мер, введенных другими странами в рамках борьбы с коронавирусом.
Сайт kp.ru писал, что дипломаты получили уже тысячи обращений от людей, столкнувшихся с такими проблемами. Авиасообщение местами приостановлено, границы закрыты. Россиян не могут вернуться на родину самостоятельно.
Руководителем штаба для помощи в таких ситуациях назначен заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Головной департамент – Ситуационно-кризисный центр. Об этом сообщается на сайте МИД.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
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ИСТОЧНИК KP.RU
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