МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T20:55:10+03:00

Тысячи граждан не могут вернуться на родину из-за введенных другими странами ограничительных мер

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В России создан Координационный штаб помощи гражданам, которые остались за рубежом из-за ограничительных мер, введенных другими странами в рамках борьбы с коронавирусом.

Сайт kp.ru писал, что дипломаты получили уже тысячи обращений от людей, столкнувшихся с такими проблемами. Авиасообщение местами приостановлено, границы закрыты. Россиян не могут вернуться на родину самостоятельно.

Руководителем штаба для помощи в таких ситуациях назначен заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Головной департамент – Ситуационно-кризисный центр. Об этом сообщается на сайте МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU