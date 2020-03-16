2020-03-16T23:08:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Мария Захарова: Тысячи россиян не могут вернуться домой из-за коронавируса и закрытых границ

Официальный представитель МИД объяснила, как Россия будет закрывать въезд для иностранцев
Роман ГОЛОВАНОВ
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Официальный представитель МИД Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД Мария ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. В эфире радио «КП» официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила журналистам Олегу Кашину и Роману Голованову, почему Москва пошла на такой шаг.

- Вы знаете, в соответствующем решении правительства, которое было опубликовано, дается ответ на этот вопрос. Это вызвано теми мерами, которые принимаются у нас в стране для предотвращения распространения вирусной инфекции, - сказала журналистам Захарова. - Поэтому ответ на этот вопрос он достаточно прост. Непростой вопрос – это следующий. А именно, как будет реализовано это решение. Но этим будет заниматься МИД и компетентные ведомства. Я думаю, что мы будем уже завтра более подробно и предметно это комментировать в плане того, как будут реализованы эти меры в контексте и иностранцев.

Также Захарова сказала, что необходима помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в это непростое время.

- Сегодня мы, например, решали еще более важный вопрос и еще более сложный. А именно, как помогать российским гражданам, которые оказались за рубежом, при ситуации закрытия границ и ограничения в передвижении, выходить из сложных ситуаций. То есть это не конкретный континент и не конкретный регион мира. Это везде происходит.

От пространства СНГ, Европы, Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки. Получаем сотни, я думаю, что уже и тысячи обращений людей. Кто-то не может пересечь границы, речь идет о фурах торговых на пространстве Евросоюза. Кто-то не может выехать с территории Италии. Потому что часть семьи с российскими паспортами, часть семьи с итальянскими только паспортами. Кто-то застрял – Молдавия, Узбекистан, в связи с отменой рейсов и, в частности, по Узбекистану сейчас наше посольство занимается составлением списков и вопросами выезда наших граждан. По Молдавии только будем решать. Уже посольство этим вопросом занимается. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся. Чем занимаются МИД и наши посольства, - отметила она.

Мария Захарова - об ограничении въезда на территорию России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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