Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

17 Март 2020 2020-03-17T21:28:24+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля 2020 года датой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Документ был опубликован вечером во вторник, 17 марта.

"Постановляю... вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", - говорится в тексте указа, размещенном на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Сайт kp.ru писал, что среда, 22 апреля 2020 года, станет оплачиваемым выходным. Голосование начнется в 08:00 и закончится в 20:00. Выбор даты связан с тем, что она находится между окончанием православного поста, который приходится на 19 апреля, и началом священного месяца Рамадан - 24 апреля. Высказать свое мнение смогут все граждане РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU