22 апреля будет выходным: Комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:56:46+03:00

Комитет Госдумы одобрил дату голосования по изменению в Конституции: 22 апреля будет нерабочим Фото: REUTERS

Общероссийское голосование должно начаться в 08:00 и закончиться в 20:00 по местному времени 22 апреля 2020 года [видео]

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Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о процедуре, дает и времени проведения общенародного голосования.

«Указывается, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить 22 апреля», - сказал глава профильного комитета Павел Крашенинников.

Принятые ко второму чтению поправки предусматривают, что среда, 22 апреля, объявляется нерабочим днем. Голосование о внесение изменений в Конституцию должно начаться в 08:00 и закончиться в 20:00 по местному времени 22 апреля 2020 года.

Ранее Крашенинников объяснил, что выбор даты связан с тем, что 22 апреля находится между окончанием православного поста 19 апреля началом священного месяца Рамадан у мусульман 24 апреля. Его слова подтвердили в Кремле

Сайи kp.ru писал, что в ходе обсуждения поправок по процедуре голосования глава Центризбиркома России Элла Памфилова выступила против введения минимального порога явки на выборах. По ее словам, на предстоящем общероссийском голосовании участие должны принять те, кто считает, «что его мнение может повлиять на эти решения».

Встреча Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.В эти минуты Путин встречается с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Вы можете наблюдать за встречей в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU