Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран будет действовать 30 дней

17 Март 2020 2020-03-17T22:30:18+03:00

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Страны ЕС стали закрывать свои границы для граждан третьих государств, которые не входят в состав европейского сообщества. Ограничение начинает действовать немедленно. Его планируется снять спустя 30 дней. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно данным издания Spiegel, полицейские ФРГ уже получили указания не пускать на территорию стран граждан государств, не входящих в ЕС. По прилету в аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена их будут отправлять обратно. Сайт kp.ru писал, что нововведение коснется лишь "несущественных поездок".

"Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями", - сказала Меркель.

Обсуждение мер по борьбе с распространением коронавируса состоялось во вторник, 17 марта, в формате видеоконференции.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU