2020-03-17T22:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран будет действовать 30 дней

Европейское сообщество закрывает свои границы из-за коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеры стран ЕС обсудили меры по борьбе с коронавирусомЛидеры стран ЕС обсудили меры по борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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Страны ЕС стали закрывать свои границы для граждан третьих государств, которые не входят в состав европейского сообщества. Ограничение начинает действовать немедленно. Его планируется снять спустя 30 дней. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно данным издания Spiegel, полицейские ФРГ уже получили указания не пускать на территорию стран граждан государств, не входящих в ЕС. По прилету в аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена их будут отправлять обратно. Сайт kp.ru писал, что нововведение коснется лишь "несущественных поездок".

"Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями", - сказала Меркель.

Обсуждение мер по борьбе с распространением коронавируса состоялось во вторник, 17 марта, в формате видеоконференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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