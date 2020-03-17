Коронавирус охватил все страны Европы
До недавнего времени Черногория оставалась единственным членом Евросоюза, на территории которого не было выявлено случаев заражения, однако во вторник, 17 марта, стало известно, что инфекция добралась и до нее.
COVID-19 подхватили две женщины, вернувшиеся в страну из-за границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович.
"Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране", - цитирует ТАСС главу правительства.
Состояние зараженных оценивается как нормальное.
Сайт kp.ru писал, что власти Черногории оперативно приняли меры по недопущению проникновения коронавируса в страну - закрыли границы для иностранцев и сразу же начали помещать на карантин прибывших из-за рубежа граждан, даже если у них не было никаких симптомов заболевания. Но инфекция все равно проникла в страну. Теперь случаи заражения официально зарегистрированы во всех европейских государствах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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