2020-03-17T22:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус охватил все страны Европы

В Черногории впервые зафиксировали сразу два случая заражения Covid-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коронавирусом заразились прибывшие из-за рубежа женщиныКоронавирусом заразились прибывшие из-за рубежа женщиныФото: REUTERS
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До недавнего времени Черногория оставалась единственным членом Евросоюза, на территории которого не было выявлено случаев заражения, однако во вторник, 17 марта, стало известно, что инфекция добралась и до нее.

COVID-19 подхватили две женщины, вернувшиеся в страну из-за границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович.

"Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране", - цитирует ТАСС главу правительства.

Состояние зараженных оценивается как нормальное.

Сайт kp.ru писал, что власти Черногории оперативно приняли меры по недопущению проникновения коронавируса в страну - закрыли границы для иностранцев и сразу же начали помещать на карантин прибывших из-за рубежа граждан, даже если у них не было никаких симптомов заболевания. Но инфекция все равно проникла в страну. Теперь случаи заражения официально зарегистрированы во всех европейских государствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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