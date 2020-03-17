Коронавирус охватил все страны Европы

17 Март 2020 2020-03-17T22:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

До недавнего времени Черногория оставалась единственным членом Евросоюза, на территории которого не было выявлено случаев заражения, однако во вторник, 17 марта, стало известно, что инфекция добралась и до нее.

COVID-19 подхватили две женщины, вернувшиеся в страну из-за границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович.

"Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране", - цитирует ТАСС главу правительства.

Состояние зараженных оценивается как нормальное.

Сайт kp.ru писал, что власти Черногории оперативно приняли меры по недопущению проникновения коронавируса в страну - закрыли границы для иностранцев и сразу же начали помещать на карантин прибывших из-за рубежа граждан, даже если у них не было никаких симптомов заболевания. Но инфекция все равно проникла в страну. Теперь случаи заражения официально зарегистрированы во всех европейских государствах.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU