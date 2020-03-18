2020-03-18T03:15:27+03:00
В мире

"Это я убила Эрику": К обращению Зеленского на телеканале пустили неправильные субтитры

Пока украинский президент говорил про коронавирус, внизу экрана появлялись фразы "простите меня, если сможете" и "Кристиан, принеси лестницу"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за технической ошибки к выступлению президента пустили цитаты из сериалаИз-за технической ошибки к выступлению президента пустили цитаты из сериалаФото: Кадр видео
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Для слабослышащих украинцев обращение президента Владимира Зеленского 17 марта стало шоком. Глава государства говорил про важные вещи: о ситуации с коронавирусом в стране, и как возвращать своих людей в условиях карантина, ведь путешественники из Украины застряли в городах Европы и не могут улететь обратно - рейсы отменили.

Для тех, кто звука не слышал, а читал субтитры, президент говорил о другом:

- Это я убила Эрику, - внезапно появилось на экране.

Зеленский, не меняя выражения лица, продолжил. А зрителей (тех, кто смотрел обращение без звука) ждал новый сюрприз:

К выступлению Зеленского пустили неправильные субтитры.17 марта 2020, 22:30, ICTV Перед этим в эфире канала транслировался сериал "Нюхач"

- Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете.

Дальше реплики были еще более своеобразными: "Кристиан, принеси лестницу",. "ворсинки от веревки направлены вверх", "тело подтягивали уже после смерти".

Технический сбой сделал это выступление одним из самых обсуждаемых событий на Украине за день. В соцсетях ролик назвали "шедевром" и продолжением "квартала". Нашлись те, кто узнал в странных репликах сериал, слова из которого внезапно попали на экран под обращение главы государства, это сериал "Нюхач".

ИСТОЧНИК KP.RU

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