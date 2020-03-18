Звезда "Игры престолов" Шон Бин устроил дебош на борту самолета
Исполнитель роли Эддарда Старка из "Игры престолов" не смог отличиться хладнокровием "северянина" на борту самолета British Airways, когда между ним и супругой возник конфликт.
60-летний Шон Бин летел в бизнес-классе вместе со своей 33-летней женой Эшли. Как сообщает The Sun, оба много выпили, пассажиров люксового зала угощали бесплатными алкогольными напитками, и Бин не смогли отказаться.
Вскоре между ними началась ссора. На глазах у других пассажиров актер начал оскорблять жену, она отвечала тем же.
- Ссора обострилась, когда Эшли неожиданно протянула руку и вылила полный, большой стакан белого вина на колени Шона, -рассказал изданию очевидец.
В ответ на это актер вскочил и с криком швырнул фужер в супругу.
Учитывая звездный статус скандалистов, им не стали вызывать полицию, но дебоширов в аэропорту встретили сотрудники авиакомпании и попросили пройти для беседы.
Ранее мы писали, что у другого актера "Игры престолов", Кристофера Хивью, обнаружили коронавирус. Он добровольно ушел на карантин вместе с семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU