Звезда "Игры престолов" Шон Бин устроил дебош на борту самолета

18 Март 2020 2020-03-18T05:12:31+03:00

Актер швырнул бокал в свою 33-летнюю жену

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Исполнитель роли Эддарда Старка из "Игры престолов" не смог отличиться хладнокровием "северянина" на борту самолета British Airways, когда между ним и супругой возник конфликт.

60-летний Шон Бин летел в бизнес-классе вместе со своей 33-летней женой Эшли. Как сообщает The Sun, оба много выпили, пассажиров люксового зала угощали бесплатными алкогольными напитками, и Бин не смогли отказаться.

Вскоре между ними началась ссора. На глазах у других пассажиров актер начал оскорблять жену, она отвечала тем же.

- Ссора обострилась, когда Эшли неожиданно протянула руку и вылила полный, большой стакан белого вина на колени Шона, -рассказал изданию очевидец.

В ответ на это актер вскочил и с криком швырнул фужер в супругу.

Учитывая звездный статус скандалистов, им не стали вызывать полицию, но дебоширов в аэропорту встретили сотрудники авиакомпании и попросили пройти для беседы.

Ранее мы писали, что у другого актера "Игры престолов", Кристофера Хивью, обнаружили коронавирус. Он добровольно ушел на карантин вместе с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU