2020-03-17T02:07:42+03:00
В мире

Не стать «одичалым» на карантине: Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» заразился коронавирусом

У норвежца только легкие симптомы простудного заболевания, но тест на COVID-19 положительный
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер будет находиться на карантине вместе с семьейАктер будет находиться на карантине вместе с семьейФото: кадр из фильма
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На домашний карантин отправился еще один популярный актер - Кристофер Хивью, которого зритель запомнил по роли Тормунда Джайентсбэйна в «Игре престолов». Он сыграл одного из вождей одичалых, но теперь актеру придется в реальной жизни оказаться за стеной от всего мира - он и члены его семьи заперты в доме на карантине. Норвежец написал в инстаграм, что готов и будет соблюдать изоляцию столько, сколько нужно.

- У нас хорошее здоровье - у меня только легкие симптомы простуды,- написал он в инстаграм. - Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными; помой руки, держись на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйся на карантин.

Он попросил всех, кто читает сообщение, сделать все возможное, Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

khivjukhivju
Актер Кристофер Хивью из "Игры престолов" заразился коронавирусом
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Фанаты "Игры престолов" в шутку посоветовали актеру "пить молоко великана", как его герой из популярной телесаги.

Коронавирус обнаружен у коллег норвежского актера, у звезды сериала "Лютер" Идриса Эльба, актера Тома Хэнкса и его супруги.

Богатые тоже кашляют.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

ИСТОЧНИК KP.RU

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