Не стать «одичалым» на карантине: Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» заразился коронавирусом
На домашний карантин отправился еще один популярный актер - Кристофер Хивью, которого зритель запомнил по роли Тормунда Джайентсбэйна в «Игре престолов». Он сыграл одного из вождей одичалых, но теперь актеру придется в реальной жизни оказаться за стеной от всего мира - он и члены его семьи заперты в доме на карантине. Норвежец написал в инстаграм, что готов и будет соблюдать изоляцию столько, сколько нужно.
- У нас хорошее здоровье - у меня только легкие симптомы простуды,- написал он в инстаграм. - Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными; помой руки, держись на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйся на карантин.
Он попросил всех, кто читает сообщение, сделать все возможное, Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса.
Фанаты "Игры престолов" в шутку посоветовали актеру "пить молоко великана", как его герой из популярной телесаги.
Коронавирус обнаружен у коллег норвежского актера, у звезды сериала "Лютер" Идриса Эльба, актера Тома Хэнкса и его супруги.
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ИСТОЧНИК KP.RU