Звездный адвокат предсказала увеличение числа разводов из-за карантина по коронавирусу

18 Март 2020 2020-03-18T06:23:43+03:00

Если один член семьи заболел, то его близкие на 14 дней тоже должны находиться на карантине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баронесса Шеклтон, которая занималась бракоразводными делами Пола Маккартни и Мадонны, считает, что работы у юристов прибавиться, поскольку многие пары не выдержат совместной изоляции

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Звездный юрист по бракоразводным делам Баронесса Шеклтон заявила, что коронавирус вероятно приведет к росту числа разводов. Шеклтон занималась делами Пола Маккартни, принца Уэльского и Мадонны, она считается одним из самых известных адвокатов мира, к ней обращаются арабские и российские бизнесмены, когда доходит дело до дележке имущества с бывшими женами.

Она спрогнозировала, что коронавирус, а точнее семейная изоляция на 14 дней, приведут к разводам. Длительное совместное нахождение супругов вместе ежегодно приводит к увеличению числа поданных заявления на расторжение брака:

- Наше пиковое время наступает после длительного семейного отдыха - летних каникул и на Рождество,- приводит ее слова The Mirror. - Можно только представить, как это будет, когда семьи будут закрыты в доме на длительный срок.

В Италии, Испании, США, Великобритании, Франции и других странах просят жителей отказаться от общения в группах, отменить семейные торжества и соблюдать режим изоляции в квартирах и домах.

ИСТОЧНИК KP.RU