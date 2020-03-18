2020-03-18T06:23:43+03:00
В мире

Звездный адвокат предсказала увеличение числа разводов из-за карантина по коронавирусу

Баронесса Шеклтон, которая занималась бракоразводными делами Пола Маккартни и Мадонны, считает, что работы у юристов прибавиться, поскольку многие пары не выдержат совместной изоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Если один член семьи заболел, то его близкие на 14 дней тоже должны находиться на карантинеЕсли один член семьи заболел, то его близкие на 14 дней тоже должны находиться на карантинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звездный юрист по бракоразводным делам Баронесса Шеклтон заявила, что коронавирус вероятно приведет к росту числа разводов. Шеклтон занималась делами Пола Маккартни, принца Уэльского и Мадонны, она считается одним из самых известных адвокатов мира, к ней обращаются арабские и российские бизнесмены, когда доходит дело до дележке имущества с бывшими женами.

Она спрогнозировала, что коронавирус, а точнее семейная изоляция на 14 дней, приведут к разводам. Длительное совместное нахождение супругов вместе ежегодно приводит к увеличению числа поданных заявления на расторжение брака:

- Наше пиковое время наступает после длительного семейного отдыха - летних каникул и на Рождество,- приводит ее слова The Mirror. - Можно только представить, как это будет, когда семьи будут закрыты в доме на длительный срок.

В Италии, Испании, США, Великобритании, Франции и других странах просят жителей отказаться от общения в группах, отменить семейные торжества и соблюдать режим изоляции в квартирах и домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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