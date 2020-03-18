Путин побывает в Крыму в шестую годовщину воссоединения республики с Россией

18 Март 2020 2020-03-18T07:07:35+03:00

В 2014 году крымчане проголосовали за воссоединение с Россией Фото: Евгения ГУСЕВА

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Президент Владимир Путин отправится 18 марта с рабочим визитом в Крым. В этот день вот уже шестой год подряд отмечают воссоединение России с республикой. События 2014 года получили название "Крымская весна", тогда в ходе референдума жители полуострова проголосовали за присоединение к России.

В ходе двухдневного визита глава государства встретится с общественниками, а также вручит государственные награды 13 строителям Крымского моста. Напомним, автомобильное движение по мосту открыто в мае 2018 года, а в октябре по сооружению проехали первые грузовики. Спустя почти год открылось железнодорожное сообщение основной части России с Крымом.

Как сообщает ТАСС, в плане также встреча с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU