Цена на нефть сегодня: Brent подорожала до $28,99

18 Март 2020 2020-03-18T09:26:16+03:00

Цена на нефть сегодня увеличилась на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,9%)

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Цена на нефть сегодня незначительно возрасла. Согласно последним данным на утро, 18 марта, котировки смеси возрастают, а фьючерсы на акции американских компаний вновь снижаются.

Тем временем на азиатских рынках акций движутся разнонаправленно из-за продолжающихся резких колебаний настроений инвесторов.

К 8:00 по московскому времени майские фьючерсы на смесь марки Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,9%), увеличившись до $28,99 за баррель.

Напомним, во вторник, 17 марта, цена за Brent подешевела на 4,4%, опустившись до рекордной отметки - $28,73 за баррель. Это самая минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть может продолжить падать из-за закрытых границ между государствами в связи с принятыми мерами по борьбе с коронавирусом. Также на это влияет и уход сотрудников и компаний в целом на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU