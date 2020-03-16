Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30 впервые с 2016 года

16 Март 2020 2020-03-16T17:43:16+03:00

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Стоимость нефти Brent продолжает снижаться в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures в понедельник, 16 марта.

К 16:27 по мск североморская смесь оценивалась в 29,98 доллара за баррель, что на 11,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость этого сырья опускалась меньше 30 долларов в 2016 году.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи тоже упали на 9,1% - до 28,83 доллара за баррель. Снижение продолжается на фоне опасений сокращения спроса на топливо из-за вспышки коронавируса.

Сайт kp.ru писал, что еще несколькими часами ранее стоимость нефти была более 30 долларов за баррель, а утром сырье торговалось на отметке почти в 31 доллар. Нефтетрейдеры считают, что рецессию мировой экономики предотвратить не получится, а это скажется на спросе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU