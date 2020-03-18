2020-03-18T17:08:38+03:00
В мире

Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя выключился раньше положенного времени
Юлия Кекова
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Инженер Илон Маск.Инженер Илон Маск.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский изобретатель и инженер Илон Маск рассказал о проблемах, которые произошли при запуске ракеты- носителя Falcon 9. Об этом 18 марта он написал в своем официальном Тwitter-аккаунте.

Сообщается, что у Falcon-9 преждевременно выключился один из девяти двигателей, расположенный на первой ступени ракеты-носителя при запуске спутников Starlink. Однако это никак не отразилось на выведении космических аппаратов на расчетную орбиту.

- Произошло раннее выключение двигателя в полете ракеты, но это не сказалось на выведении спутников на орбиту. Ситуация показывает важность иметь 9 двигателей, - написал Маск в своем посте.

Также он отметил, что до следующего запуска предстоит выяснить, что именно послужило причиной отказа работы двигателя. Ракета Falcon-9 стартовала с космодрома в среду во Флориде на мысе Канаверал. Она вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink.

Напомним, Илон Маск руководит несколькими проектами по освоению космоса. Среди его планов колонизация Марса и даже лунный туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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