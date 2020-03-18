Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Американский изобретатель и инженер Илон Маск рассказал о проблемах, которые произошли при запуске ракеты- носителя Falcon 9. Об этом 18 марта он написал в своем официальном Тwitter-аккаунте.
Сообщается, что у Falcon-9 преждевременно выключился один из девяти двигателей, расположенный на первой ступени ракеты-носителя при запуске спутников Starlink. Однако это никак не отразилось на выведении космических аппаратов на расчетную орбиту.
- Произошло раннее выключение двигателя в полете ракеты, но это не сказалось на выведении спутников на орбиту. Ситуация показывает важность иметь 9 двигателей, - написал Маск в своем посте.
Также он отметил, что до следующего запуска предстоит выяснить, что именно послужило причиной отказа работы двигателя. Ракета Falcon-9 стартовала с космодрома в среду во Флориде на мысе Канаверал. Она вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink.
Напомним, Илон Маск руководит несколькими проектами по освоению космоса. Среди его планов колонизация Марса и даже лунный туризм.
ИСТОЧНИК KP.RU