Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам

18 Март 2020 2020-03-18T20:18:04+03:00

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Жители Испании и Италии решили поблагодарить врачей, которые борются с коронавирусом. Тысячи жителей маленьких и больших городов вышли на балконы и начали аплодировать медикам. Шквал оваций разбавлялся радостными выкриками и музыкой.

В некоторых городах запертые на карантин жители Италии начали петь и танцевать на своих балконах. В ход пошла знаменитая Macarena.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767249" frameborder="0"></iframe> Барселона из окон хлопает врачам.

Флешмоб в очередной раз доказал, что никакой карантин не заставит испанцев и итальянцев в унынии сидеть дома. Коронавирус не стал препятствием и для свадьбы. Молодая пара слишком долго к ней готовилась, чтобы отменять долгожданное торжество. Поэтому решили пожениться через окно. Невеста даже бросила традиционный букет, который, правда, никто не поймал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767253" frameborder="0"></iframe> Испанская свадьба во время коронавируса.

Напомним, Италия и Испания являются странами с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ИСТОЧНИК KP.RU