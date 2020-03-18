2020-03-18T20:18:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам

Таким флешмобом они благодарят медиков, борющихся с вирусом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Испанцы и итальянцы устроили флешмоб, чтобы поддержать врачейИспанцы и итальянцы устроили флешмоб, чтобы поддержать врачейФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Жители Испании и Италии решили поблагодарить врачей, которые борются с коронавирусом. Тысячи жителей маленьких и больших городов вышли на балконы и начали аплодировать медикам. Шквал оваций разбавлялся радостными выкриками и музыкой.

В некоторых городах запертые на карантин жители Италии начали петь и танцевать на своих балконах. В ход пошла знаменитая Macarena.

Барселона из окон хлопает врачам.

Флешмоб в очередной раз доказал, что никакой карантин не заставит испанцев и итальянцев в унынии сидеть дома. Коронавирус не стал препятствием и для свадьбы. Молодая пара слишком долго к ней готовилась, чтобы отменять долгожданное торжество. Поэтому решили пожениться через окно. Невеста даже бросила традиционный букет, который, правда, никто не поймал.

Испанская свадьба во время коронавируса.

Напомним, Италия и Испания являются странами с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24