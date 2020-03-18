Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам
Жители Испании и Италии решили поблагодарить врачей, которые борются с коронавирусом. Тысячи жителей маленьких и больших городов вышли на балконы и начали аплодировать медикам. Шквал оваций разбавлялся радостными выкриками и музыкой.
В некоторых городах запертые на карантин жители Италии начали петь и танцевать на своих балконах. В ход пошла знаменитая Macarena.
Барселона из окон хлопает врачам.
Флешмоб в очередной раз доказал, что никакой карантин не заставит испанцев и итальянцев в унынии сидеть дома. Коронавирус не стал препятствием и для свадьбы. Молодая пара слишком долго к ней готовилась, чтобы отменять долгожданное торжество. Поэтому решили пожениться через окно. Невеста даже бросила традиционный букет, который, правда, никто не поймал.
Испанская свадьба во время коронавируса.
Напомним, Италия и Испания являются странами с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой.
Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании
ИСТОЧНИК KP.RU