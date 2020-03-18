2020-03-18T18:29:54+03:00
Политика

В Госдуме поддержали идею перенести призыв в армию из-за коронавируса

Вопрос о возможном смещении сроков будет рассмотрен в Кремле
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили перспективу переноса весеннего призыва в армиюВ Госдуме оценили перспективу переноса весеннего призыва в армиюФото: Евгения ГУСЕВА
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин оценил перспективу переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса.

Соответствующий вопрос пока не решен и будет рассматриваться в Кремле, совместно с Минобороны. По плану весенний призыв в армию стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

- Ведь призыв связан с массовым скоплением людей. Я думаю, если обратились с таким предложением, перенос весеннего призыва вполне возможен. Это не нанесет ущерба для обороноспособности страны, - комментирует ИА «НСН» Шерин.

Депутат отметил, что все сегодня стараются избегать массового скопления людей. Призыв является именно таким мероприятием: медицинские комиссии, сбор призывников на каких-то пунктах, перевозки личного состава к месту постоянной службы.

- А вот наличие эпидемии в армии может сказаться крайне негативно. Поэтому зачем рисковать с такими вещами, зачем подвергать опасности действующих военнослужащих, работников военкоматов, медиков? Думаю, что на период эпидемии это вполне обоснованное решение, - заключил парламентарий.

Несмотря на возможный перенос сроков призыва, те, кто уже служит, демобилизуются в положенный срок.

- Исключением может быть только ситуация, если молодые люди заходят остаться служить в армии по контракту, – отметил Шерин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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