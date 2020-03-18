2020-03-18T19:02:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин призвал не верить вбросам про коронавирус

Президент считает, что фейки создают ради создания паники и недоверия властям
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин заявил, что Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом. Фото: Антон Новодержкин/ТАССПутин заявил, что Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом. Фото: Антон Новодержкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России. Он уточнил, что, по его мнению, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

Президент Путин отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Министерство здравоохранения России держит ситуацию под контролем.

- Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом, - также заявил российский лидер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент посетил 17 марта информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, который создан для сбора и анализа всей информации о распространении коронавируса в России и в мире. Его задачей стало обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по действиям в рамках борьбы с коронавирусом. В Центре также рассматривают фейк-новости в соцсетях и мессенджерах, а также исследуют продуктовую панику в стране.

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам
Путин надеется на поддержку россиянами поправок к Конституции
Авиасообщение между США и Россией будет ограничено с 20 марта
Из-за коронавируса кафе и магазины во Вьетнаме перестали обслуживать иностранцев
Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года
Путин призвал не допускать расхлябанности в борьбе с коронавирусом
Объединяющий марафон на Радио Комсомольская правда «Рок против Коронавируса»
Путин призвал не верить вбросам про коронавирус
Apple выпустила новый Ipad Pro
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать важные государственные посты
Похороны Валентины Гагариной пройдут 20 марта
В Госдуме поддержали идею перенести призыв в армию из-за коронавируса
Суды будут чаще проводить слушания по видео-связи из-за коронавируса
Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года
Роспотребнадзор рекомендовал пенсионерам реже ходить в магазины и банки
МИД России запустил портал для экстренной связи россиян с посольствами
Эпидемиолог объяснил, защитит ли алкоголь от коронавируса
Путин подписал закон о признании признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года
Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии
Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта
Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей