Путин призвал не верить вбросам про коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России. Он уточнил, что, по его мнению, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
Президент Путин отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Министерство здравоохранения России держит ситуацию под контролем.
- Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом, - также заявил российский лидер.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент посетил 17 марта информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, который создан для сбора и анализа всей информации о распространении коронавируса в России и в мире. Его задачей стало обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по действиям в рамках борьбы с коронавирусом. В Центре также рассматривают фейк-новости в соцсетях и мессенджерах, а также исследуют продуктовую панику в стране.
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU