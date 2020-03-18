Путин призвал не верить вбросам про коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T19:02:07+03:00

Путин заявил, что Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом. Фото: Антон Новодержкин/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России. Он уточнил, что, по его мнению, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

Президент Путин отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Министерство здравоохранения России держит ситуацию под контролем.

- Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом, - также заявил российский лидер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент посетил 17 марта информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, который создан для сбора и анализа всей информации о распространении коронавируса в России и в мире. Его задачей стало обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по действиям в рамках борьбы с коронавирусом. В Центре также рассматривают фейк-новости в соцсетях и мессенджерах, а также исследуют продуктовую панику в стране.

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU