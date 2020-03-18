2020-03-18T19:03:24+03:00
Звезды

Объединяющий марафон на Радио Комсомольская правда «Рок против Коронавируса»

Закрытые рестораны, отмененные концерты, страх появляться в общественных местах. Коронавирус совсем распоясался и заставил нас спрятаться в своих квартирах
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ударим роком по коронавирусу!Ударим роком по коронавирусу!
Изменить размер текста:

Как не поддаваться панике? Как сохранить позитивный настрой в такой непростой обстановке? И как просто развеять скуку, когда вы заперты в четырех стенах? Радио «Комсомольская правда» ударит роком по коронавирусу! 21 марта в эфире нашей станции мы проводим бодрый, позитивный, объединяющий музыкальный марафон. В течение 12 часов в столичном клубе «Мумий Тролль бар» будут играть рок-группы. Играть без зрителей, но для всех вас! Ведь все выступления мы будем транслировать в режиме реального времени на радио «КП». В перерывах между живыми сетами блогеры, психологи, стендаперы, актеры и многие-многие другие поддержат россиян. Полезные советы, добрые слова, шутки, лайф-хаки, оригинальные рецепты — в эфире прозвучит все то, что поможет справиться с карантином и поднять себе и своим близким настроение. А самое главное, каждый слушатель сможет позвонить нам в студию и рассказать, как он справляется со временной изоляцией. Давайте устроим перекличку в прямом эфире. Ведь все мы по сути — соседи в одной большой квартире под названием Россия. Да, коронавирус заставил нас закрыть границы. Но наш радиомарафон докажет, что никаких границ в 21 веке не существует. Рок без границ! Музыка, хорошее настроение и радио «КП» побеждают любые страхи. Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам
Путин надеется на поддержку россиянами поправок к Конституции
Авиасообщение между США и Россией будет ограничено с 20 марта
Из-за коронавируса кафе и магазины во Вьетнаме перестали обслуживать иностранцев
Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года
Путин призвал не допускать расхлябанности в борьбе с коронавирусом
Объединяющий марафон на Радио Комсомольская правда «Рок против Коронавируса»
Путин призвал не верить вбросам про коронавирус
Apple выпустила новый Ipad Pro
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать важные государственные посты
Похороны Валентины Гагариной пройдут 20 марта
В Госдуме поддержали идею перенести призыв в армию из-за коронавируса
Суды будут чаще проводить слушания по видео-связи из-за коронавируса
Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года
Роспотребнадзор рекомендовал пенсионерам реже ходить в магазины и банки
МИД России запустил портал для экстренной связи россиян с посольствами
Эпидемиолог объяснил, защитит ли алкоголь от коронавируса
Путин подписал закон о признании признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года
Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии
Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта
Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей