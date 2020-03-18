Объединяющий марафон на Радио Комсомольская правда «Рок против Коронавируса»

18 Март 2020 2020-03-18T19:03:24+03:00

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Как не поддаваться панике? Как сохранить позитивный настрой в такой непростой обстановке? И как просто развеять скуку, когда вы заперты в четырех стенах? Радио «Комсомольская правда» ударит роком по коронавирусу! 21 марта в эфире нашей станции мы проводим бодрый, позитивный, объединяющий музыкальный марафон. В течение 12 часов в столичном клубе «Мумий Тролль бар» будут играть рок-группы. Играть без зрителей, но для всех вас! Ведь все выступления мы будем транслировать в режиме реального времени на радио «КП». В перерывах между живыми сетами блогеры, психологи, стендаперы, актеры и многие-многие другие поддержат россиян. Полезные советы, добрые слова, шутки, лайф-хаки, оригинальные рецепты — в эфире прозвучит все то, что поможет справиться с карантином и поднять себе и своим близким настроение. А самое главное, каждый слушатель сможет позвонить нам в студию и рассказать, как он справляется со временной изоляцией. Давайте устроим перекличку в прямом эфире. Ведь все мы по сути — соседи в одной большой квартире под названием Россия. Да, коронавирус заставил нас закрыть границы. Но наш радиомарафон докажет, что никаких границ в 21 веке не существует. Рок без границ! Музыка, хорошее настроение и радио «КП» побеждают любые страхи. Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

ИСТОЧНИК KP.RU