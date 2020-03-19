Мишустин заявил об отмене ограничения на поставки товаров первой необходимости

19 Март 2020 2020-03-19T11:15:58+03:00

Такое правило будет действовать и для таможенных пунктов

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Вице-премьер России Михаил Мишустин заявил об отмене ограничения, в частности таможенные, на поставки товаров первой необходимости. Такое распоряжение вступит в силу с пятницы, 20 марта, и будет действовать месяц.

В понедельник, 16 марта, на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин в связи с ситуацией с распространением коронавируса в мире и в России поручил запустить на таможне "зеленый коридор", позволяющий упростить процедуру ввоза товаров первой необходимости для населения. В эту категорию попадают продовольственные и непродовольственные продукты, а также лекарственные препараты и медицинские изделия.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России достаточный запас продуктов. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что для граждан нет необходимости скупать нескоропортящееся продукты.

Также правительство начнет оперативный мониторинг цен на еду, товары для детей, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. По словам Мишустина, проверка коснется "всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации".

ИСТОЧНИК KP.RU