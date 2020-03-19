Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета из-за падения цен на нефть

19 Март 2020 2020-03-19T16:47:06+03:00

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В связи с падением цен на нефть Саудовская Аравия приняла решение сократить бюджет 2020 года. Об этом сообщил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан.

По словам главы ведомства, пока речь идет только о мало значимых статьях бюджета, которые лишаться в общей сложности 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов). В совокупности эта сумма составляет около 5% бюджета.

Как сообщает Саудовское государственное информагентство SPA, Мухаммед аль-Джадаан не исключил нового пересмотра статей расходов, если обострится ситуация с распространением коронавируса и проблемами на нефтяном рынке.

Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, стоимость нефти упала почти на треть. Такой обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти. По словам, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун цены на «черное золото» могут опуститься до уровня 15-20 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU