2020-03-19T19:58:09+03:00
Общество

Эксперт объяснил последствия отсрочки уплаты страховых взносов для бизнеса

Главное, по мнению специалиста, чтобы предприниматели понимали – это отсрочка, а не освобождение
Елена АКИМОВА
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Эксперты поддерживают отсрочку по страховым выплатам для малого и среднего бизнесаЭксперты поддерживают отсрочку по страховым выплатам для малого и среднего бизнесаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил последствия введения отсрочки по страховым выплатам для малого и среднего бизнеса. Специалист отметил, что никаких сложностей в данном вопросе нет, но важно, чтобы предприниматели понимали – это отсрочка, а не освобождение.

- Просто на сложный период разрешают отложить платежи до того момента, когда нормализуется ситуация, — считает эксперт.

Беляев согласен, что бизнесу в нынешней ситуации приходится сложно, особенно тем, кто не имеет больших ресурсов.

- Эта отсрочка фактически является беспроцентным кредитом, который бизнес получает на это время, - комментирует RT экономист.

Он полагает, что ситуация нормализуются в ближайшее время и «проблемы будут закрыты».

Ранее сообщалось, что правительство России решило ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, которые занимают государственное или муниципальное имущество. Об этом в четверг, 19 марта, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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