19 Март 2020 2020-03-19T21:32:27+03:00

Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за закрытия границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с карантином из страны не могут выехать Роберт Неппер и Джексон

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Голливудские актеры, среди которых Микки Рурк, оказались заперты в Латвии, где введен карантин из-за распространения коронавируса в стране.

Как сообщает латвийский ресурс Delfi со ссылкой на продюсера компании Forma Pro Films Игоря Пронина, актер находился в Латвии на съемках фильма о Второй мировой войне режиссера Мауро Борелли.

«Вместе с Микки Рурком в Риге на съемках из-за карантина вынуждены оставаться и другие голливудские звезды - Роберт Неппер и Джексон Ретбоун. Мы сейчас думаем, как вернуть их на родину», - сообщил Пронин.

По его словам, продюсеры пытаются добиться от властей разрешения на выезд актеров, но, возможно, им придётся остаться на карантин. В настоящее время Рурк находится в изоляции, чтобы избежать заражения.

Напомним, Латвия, как и многие европейские страны, ввела режим чрезвычайно ситуации из-за распространения коронавируса в стране. На данный момент в стране зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU