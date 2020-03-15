Между Россией, Молдавией, Латвией и Украиной перестанут ходить поезда

15 Март 2020 2020-03-15T11:51:53+03:00

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Железнодорожное сообщение между Россией, Украиной, Латвией и Молдавией приостанавливается с 17 марта с целью недопущения распространения коронавируса Covid-19. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании"

"До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится на сайте ФПК.

Изменения касаются следующих поездов:

Москва – Кишинев,

Москва – Киев,

Москва – Одесса,

Москва – Николаев (включая вагоны Херсон-Москва),

Москва – Львов (включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва),

Москва – Кривой Рог (включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва),

Санкт-Петербург – Киев (включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург),

Москва – Кишинев,

Санкт-Петербург – Кишинев,

Рига - Москва,

Рига - Санкт-Петербург,

Баку - Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU