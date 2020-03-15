Между Россией, Молдавией, Латвией и Украиной перестанут ходить поезда
Железнодорожное сообщение между Россией, Украиной, Латвией и Молдавией приостанавливается с 17 марта с целью недопущения распространения коронавируса Covid-19. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании"
"До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится на сайте ФПК.
Изменения касаются следующих поездов:
Москва – Кишинев,
Москва – Киев,
Москва – Одесса,
Москва – Николаев (включая вагоны Херсон-Москва),
Москва – Львов (включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва),
Москва – Кривой Рог (включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва),
Санкт-Петербург – Киев (включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург),
Москва – Кишинев,
Санкт-Петербург – Кишинев,
Рига - Москва,
Рига - Санкт-Петербург,
Баку - Киев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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