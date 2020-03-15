2020-03-15T11:51:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Между Россией, Молдавией, Латвией и Украиной перестанут ходить поезда

С 17 марта железнодорожное сообщение приостанавливается из-за коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Железнодорожное сообщение между Россией, Украиной, Латвией и Молдавией приостанавливается с 17 марта с целью недопущения распространения коронавируса Covid-19. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании"

"До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится на сайте ФПК.

Изменения касаются следующих поездов:

МоскваКишинев,

Москва – Киев,

Москва – Одесса,

Москва – Николаев (включая вагоны Херсон-Москва),

Москва – Львов (включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва),

Москва – Кривой Рог (включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва),

Санкт-Петербург – Киев (включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург),

Москва – Кишинев,

Санкт-Петербург – Кишинев,

Рига - Москва,

Рига - Санкт-Петербург,

Баку - Киев.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
Между Россией, Молдавией, Латвией и Украиной перестанут ходить поезда
В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса
Коронавирус выявлен еще в двух странах
Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса
Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов
Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа