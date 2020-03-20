Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%

20 Март 2020 2020-03-20T08:43:24+03:00

В пятницу, 20 марта, утром мировые цены на нефть растут на 3-5%, при этом рост сохраняется уже вторую сессию подряд Фото: REUTERS

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Нефть марки WTI подорожала более чем на 5%, до $27,34 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу, 20 марта, утром мировые цены на нефть растут на 3-5%, при этом рост сохраняется уже вторую сессию подряд.

В 7:32 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составляла $29,45 за баррель, поднявшись на 3,44%, а цена майских фьючерсов нефти WTI достигала $27,26 за баррель, увеличившись на 5,25%.

Ранее на сайте kp.ru публиковали комментарий совладельца и вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который рассказал о своём отношении к разрыву сделки ОПЕК+ и его последствиях.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU