2020-03-20T10:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Назвавший "тупость" панику из-за коронавируса Илон Макс остановит работу Tesla из-за covid-19

Власти шести округов залива Сан-Франциско ввели запрет на работу предприятий
Юлия Кекова
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Илон Маск.Илон Маск.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Tesla Inc остановит производство электромобилей в США из-за коронавируса. Главный исполнительный директор и инженер Илон Маск объявил о планах приостановить работу завода компании в городе Фримонт, штат Калифония.

Причиной такому решению стало давление местных властей, обеспокоенных темпами распространения коронавируса в стране.

В начале этой недели власти сразу шести округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили режим укрытия на местах (shelter-in-place). Это означит, что работа всех предприятий теперь под запретом, за исключением тех, которые являются жизненно важными для городов.

Производство на заводе Tesla будет остановлено 23 марта. Сообщается, что к концу дня, что позволит компании "завершить работу надлежащим образом", говорится в сообщении Tesla. Также компания Маска прекратит работу завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке.

В настоящее время акции предприятия Tesla в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 7,86%. Ранее сайт kp.ru писал, что американский инженер Илон Маск, назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса в мире, всего за неделю потерял 5,5 миллиардов долларов. Падение на фондовых рынках сократило его состояние почти на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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