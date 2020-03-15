Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов

15 Март 2020 2020-03-15T10:26:12+03:00

Илону Маску удается раз за разом собирать миллиарды на грандиозные проекты и выходить сухим из воды после провалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Падение на фондовых рынках сократило состояние основателя SpaceX и Tesla почти на 20%

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Американский инженер Илон Маск, назвавший тупостью панику из-за пандемии коронавируса в мире, всего за одну неделю потерял 5,5 миллиардов долларов.

Состояние основателя SpaceX и Tesla сократилось почти на 20% из-за падения на фондовых рынках. Сейчас оно оценивается примерно в 31,1 миллиарда долларов. Эта цифра позволяет ему занимать 26 строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Ранее миллиардер Илон Маск высказался о коронавирусе в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что паника вокруг болезни - самая настоящая "тупость", а люди довольно остро реагируют на связанные с covid-19 новости.

По информации СМИ, 15 марта Маск также написал сотрудникам SpaceX письмо, в котором поставил под сомнение вероятность заражения его работников коронавирусом нового типа. Он уверен, что они имеют большую вероятность, например, погибнуть в автомобильной аварии, чем умереть от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU