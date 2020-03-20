2020-03-20T10:56:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ространснадзор из-за коронавируса приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

Ведомство ввело меру с 25 марта по 25 апреля 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимостиРостранснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимостиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости. Среди них лекарственные препараты, продукты питания и детские товары, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

Подобную меру ведомство применяет в рамках Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, который ранее утвердило правительство России.

Также уточняется, что мера затронет транспорт, перевозящий товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принятых кабмином 10 шагах по борьбе с коронавирусом. Одним из них открытие "зелёного коридора" на таможне для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам.

С 17 марта на один месяц будут отменены ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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