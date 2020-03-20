Ространснадзор из-за коронавируса приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

20 Март 2020 2020-03-20T10:56:06+03:00

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведомство ввело меру с 25 марта по 25 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости. Среди них лекарственные препараты, продукты питания и детские товары, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

Подобную меру ведомство применяет в рамках Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, который ранее утвердило правительство России.

Также уточняется, что мера затронет транспорт, перевозящий товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принятых кабмином 10 шагах по борьбе с коронавирусом. Одним из них открытие "зелёного коридора" на таможне для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам.

С 17 марта на один месяц будут отменены ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU