Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса
20 марта вступают в силу новые правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности тем, кто находится на карантине из-за коронавирусной инфекции. Документ утвержден постановлением Правительства РФ.
«Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц», - сообщается на сайте Правительства России.
Больничный лист должны предоставлять всем, кто вынужден находиться на карантине из-за коронавируса. Сообщалось, что больничный будет привозить курьер.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, выплаты по листку нетрудоспособности, выданному по указанной причине, будут осуществляться авансом.
ИСТОЧНИК KP.RU