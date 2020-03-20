2020-03-20T11:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса

Они коснутся приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также проживающих вместе с ними лиц
Елена КОВАЛЕВА
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20 марта вступают в силу новые правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности тем, кто находится на карантине из-за коронавирусной инфекции. Документ утвержден постановлением Правительства РФ.

«Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц», - сообщается на сайте Правительства России.

Больничный лист должны предоставлять всем, кто вынужден находиться на карантине из-за коронавируса. Сообщалось, что больничный будет привозить курьер.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, выплаты по листку нетрудоспособности, выданному по указанной причине, будут осуществляться авансом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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