Больничный лист оформят всем, кто находится на карантине из-за коронавируса

5 Март 2020 2020-03-05T11:41:26+03:00

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Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за коронавируса людям. Это правило распространяется и на здоровых людей, тех, кто контактировал с больными, но не инфицирован. Об этом в четверг, 5 марта, в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Прилетевшие из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран смогут оформить больничные листы для всей семьи по одной заявке. Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции вам необходим больничный лист, большая просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения по номеру телефона 8-495-870-45-09. Специалисты примут вашу заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом, - говорится в сообщении Собянина.

Также он отметил, что выдача больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временной мерой и будет действовать только до 1 апреля 2020 года.

Напомним, что на сегодняшний день в России подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом нового типа. Трое из инфицированных - пассажиры круизного лайнера из Японии. Еще один человек, у которого врачи выявили вирус прилетел в Москву из Италии. Ситуация с болезнью в России находится под полным контролем властей и медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU